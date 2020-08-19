"Тесла": премьера, которую не отменили

Одна из премьер, которую не отменили. На экраны выходит фильм о судьбе талантливого изобретателя Николы Теслы, серба, эмигрировавшего в США, во многом благодаря которому современный мир так широко использует электроэнергию. Независимый режиссёр Майкл Ал мерейда несколько осовременивает историю и периодически ломает четвёртую стену.

Итан Хоук, исполнитель главной роли:

"Часть моей актёрской жизни — это возможность перевоплотиться в великих писателей, в великих людей, изучить их жизнь. Для меня это очень полезно. Есть что-то такое в том, чтобы прожить эти жизни, сделать их частью собственной души — мне такой опыт очень нравится".

Причём к этой теме Голливуд обращался совсем недавно: в прошлом году появилась "Война токов" с примерно схожим сюжетом; но особенно положительных отзывов лента не снискала, к тому же вышла она со значительным опозданием, поскольку изначально одним из её продюсеров был Харви Вайнштейн.

На широком экране "Теслу" увидят пока в Германии и Литве. В США картина доступна в сервисах видео по запросу.