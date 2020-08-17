Кинофестиваль в гибридной форме

Каждый август в Сараево проходит крупнейший на Балканском полуострове кинофестиваль. В этом году из-за рекордного роста числа горожан, заразившихся КОВИДом-19, организаторы фестиваля были вынуждены отказаться от таких его обязательных элементов как прохождение участников конкурса по красной дорожке и публика в кинозале.

«Для нас это совершенно новая ситуация. Особенно для тех, кто работает на Сараевском кинофестивале, – рассказывает организатор фестиваля Йован Марьянович. – Но было понятно с самого начала, после того как многие кинофестивали были либо отменены, либо проведены в неком цифровом формате, что и наш фестиваль придется проводить в какой-то гибридной форме, как в привычной, так и цифровой».

Фестиваль открылся премьерным показом комедийного фильма боснийского режиссёра Пьера Жалицы «Концентрируйся, бабушка». Перед показом съемочная группа фильма сфотографировалась на ступенях Национального театра Боснии и Герцеговины.

«Ощущение необычное , но, с другой стороны, я очень рада, что фестиваль всё-таки получит свою аудиторию. Я очень рада, что фестиваль проложил себе дорогу», – говорит актриса Ясна Жалица.

Программа фестиваля состоит из 14 тематических разделов, объединяющих 187 фильмов из 56 стран мира. 64 фильма будут показаны впервые. Все без исключения фильмы из программы фестиваля желающие могут посмотреть на специальном интернет-сайте.

Фестиваль продолжит работу до 21 августа.