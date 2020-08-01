Кинопоказы в трансильванском лесу

В Румынии открылся Международный кинофестиваль Трансильвании. Из-за ограничений, связанных с пандемией, кинопоказы и официальные мероприятия проходят на свежем воздухе, а главная площадка фестиваля на центральной площади города Клюж, которые обычно принимает 2000 гостей, сейчас вмещает не более 500 человек.

Самое главное, что нам разрешили показывать кино на открытом воздухе, это здорово. Будет полнолуние, мы будем смотреть фильмы в лесу, в знаменитом Трансильванском лесу, с которым связано множество загадочных историй. У нас там будут фильмы о вампирах. Я уверен, что людям это понравится, несмотря на все ограничения. Очень здорово, что фестиваль состоится. Тудор Джурджу президент Международного кинофестиваля в Трансильвании

Перед официальными мероприятиями фестиваля гостям измеряют температуру, все должны соблюдать дистанцию. Зрители реагируют на это по-разному:

— Я чувствую себя в безопасности. Конечно же надо следовать определённым правилам, вроде социального дистанцирования, но это и понятно.

— Это странно. Когда я вижу, какое расстояние оставили между стульями, у меня складывается впечатление, что мы живем в иной реальности, чем раньше.

Международный фестиваль Трансильвании проводится уже 19 лет. В этом году он открылся показом французской комедии «Прекрасная Эпоха» с Фанни Ардан и Даниэлем Отёй в главных ролях. Всего в конкурсе участвуют 130 кинолент, 20 из них будут доступны две недели на видео-портале фестиваля.