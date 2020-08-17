"Евросоюз солидарен с народом Беларуси", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам рекордно массовых антиправительственных акций, которые в воскресенье прошли в Минске.

Президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере призвал Европу поддержать мирные протесты. А президент Чехии Андрей Бабиш сравнил происходящее в Беларуси с историей своей страны: по его словам, сейчас решается, завершится ли это "бархатной революцией" или "1968 годом".

Ещё в пятницу главы европейских МИДов договорились о введении санкций против белорусских политиков и деятелей силовых структур, причастных к жёсткому подавлению антиправительственных демонстраций.

Центр Минска в воскресенье Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В воскресенье в центре Минска собрались, по разным данным, от 100 до 300 тысяч человек, призывавших к отставке Александра Лукашенко, проведению новых президентских выборов, освобождению заключённых участников протестов и суду над причастными к жёсткому подавлению манифестаций.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Сейчас происходит то, чего невозможно было представить ещё недавно. Тысячи людей вышли на главную улицу Минска и маршируют прямо перед зданием КГБ".

Александр Лукашенко перед своими сторонниками Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Параллельно в столице проходил и митинг сторонников действующего президента. По разным данным, он собрал от 5 до 65 тысяч человек. Перед ними выступил Александр Лукашенко, пообещавший "не отдавать Беларусь Западу".

"Загубите первого президента — это будет начало вашего конца".

По словам Лукашенко, за акциями протеста и беспорядками стоят "иностранные кукловоды", цель которых, среди прочего, изменить границы Беларуси.