Белорусская солидарность в Варшаве

После скандальных выборов и массовых протестов белорусы, живущие за пределами своей страны, организовывают демонстрации по всему миру — в знак солидарности с населением Беларуси и привлечения внимания международного сообщества к ситуации в стране.

В Варшаве, столице Польши, акции протеста устраиваются почти каждый день.

Мы хотим объединить белорусов здесь в Польше. Мы передали письмо сотрудникам посольства, дипломатам, с просьбой встать на сторону народа, на сторону настоящего президента – Светланы Тихановской Анатоль Михновец организатор акции протеста в Варшаве

Накануне были освобождены более 2 тысяч задержанных с начала массовых акций протеста, но вдвое больше еще остаются в стенах РОВД.

Также стало известно о заведении уголовного дела на Степана Путило (он же Светлов) — основателя Telegram-канала NEXTA, ставшего в последние дни самым популярным источником информации о ситуации в Республике Беларусь. Канал базируется в Польше. Путило обвиняют в организации массовых беспорядков.

По сути, кроме нас, других источников информации нет. Сегодня я получил информацию, что на меня заведено уголовное дело и мне грозит до 15 лет тюрьмы по сути за то, что мы просто доносили информацию. Польский народ, польское правительство очень помогают. Все-таки это народ солидарности Степан Путило (Светлов) основатель Telegram-канала NEXTA

Один из протестующих объявил бессрочную голодовку у здания представительства Еврокомиссии в Варшаве.

Я хочу, чтобы Евросоюз срочно принял и ввел санкции против режима Лукашенко.

Вот почему я решил объявить голодовку, которая для меня еще опаснее, так как я страдаю рассеянным склерозом. Но я не сдамся до тех пор, пока не добьюсь успеха. Максим Чернявский протестующий

Польское правительство выразило поддержку белорусскому народу. Депутат парламента Польши Михал Щерба только что вернулся из Беларуси.

Варшава с вами, польский парламент тоже. Мы здесь, у здания представительства Еврокомиссии, призываем освободить всех задерданных в последние дни Михал Щерба депутат парламента Польши

Польское правительство приняло резолюцию, осуждающую режим Лукашенко. Тем временем белорусы, несогласные с результатами выборов, не собираются сдаваться. Мирные акции протеста по всей стране продолжаются. В субботу в Минске вспоминают Александра Тарайковского, погибшего во время протестов 10 августа.