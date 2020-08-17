Протесты не стихают, Лукашенко предлагает референдум

Одним из центров белорусских акций протеста стало в понедлельник здание Белтелерадиокомпании в Минске. К забастовке присоединились сотрудники государственных телеканалов. На митинге у телецентра они требовали признать результаты президентских выборов недействительными, отправить в отставу главу ЦИК, освободить политзаключённых и отменить цензуру в СМИ. Перед собравшими выступила представитель объединённой оппозиции Мария Колесникова.

"Я знаю, как вам страшно, потому что нам всем было страшно. Спасибо, что вы не сдаётесь, спасибо, что вы перебороли свой страх и присоединились к большинству" Мария Колесникова

Президент Александр Лукашенко выступил в понедельник перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей, куда он был доставлен на вертолёте. Он заявил, что не уйдёт со своего поста под давлением, а президентские полномочия передаст только после принятия новой конституции.

"Нам нужно принять новую конституцию, какую вы хотели, и даже альтернативщики не были против. Вы должны её принять на референдуме. Потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко.

Итоги белорусских президентских выборов не признали и сразу несколько фракций европарламента, в том числе и крупнейшая из них - Европейская народная партия. В совместном заявлении их депутаты назвали Александра Лукашенко персоной нон-грата в ЕС, а также обратились к России с требованием воздержаться от какого-либо вмешательства в белорусские дела.

С осуждением действий белорусских властей и прошедших выборов ранее выступил ряд европейских политиков. Так, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил:

Прежде всего белорусские власти должны воздерживаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов. Во-вторых, политические заключенные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. И, в-третьих, для преодоления этого кризиса необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом"

Между тем белорусская оппозицмия уже опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Он появился на странице Facebook Ольги Ковальковой, доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В список вошли 36 человек, в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также журналисты, музыканты, бизнесмены и общественные деятели.