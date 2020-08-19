Белорусская оппозиция готова к диалогу

В то время как все большее число работников государственного сектора присоединяются к общенациональной забастовке, белорусская оппозиция готовится к переговорам.
Во вторник, в Минске был объявлен состав Координационного совета по обеспечению трансфера власти, куда вошли представители творческой интеллигенции, предприниматели и фабричные рабочие. Цель совета, по словам его представителей, — транзит власти, а не ее захват.
Наш корреспондент Анелиз Боржес поинтересовалась, почему совет считает, что может посадить правительство за стол переговоров, начались ли они уже и с кем именно.
Президент страны Александр Лукашенко до недавнего времени называвший оппозицию "тремя несчастными девчонками", у которых нет представления об управлении страной, теперь называет новый Координационный совет угрозой.
Пока оппозиция и действующая власть пытаются наладить диалог, белорусы продолжают устраивать мирные акции протеста по всей стране. Их главные требования: отставка Александра Лукашенко и освобождение всех ранее задержанных участников демонстраций, а также поддержка всех бастующих.
Ольга Ковалькова, пресс-секретарь кандидата в президенты Светланы Тихановской, говорит, что у Лукашенко нет другого выбора кроме как идти на диалог.
Согласится ли действующий президент сесть за стол переговоров — покажет время. Но, судя по его выступлениям в последние дни, сдаваться без боя он не намерен.