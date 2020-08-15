Лига Европы: схватки за финал

В воскресенье и понедельник пройдут полуфинальные матчи Лиги Европы. В первом из них сойдутся английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Севилья".

"Красные дьяволы" дошли до этой стадии турнира практически без проблем. Первым серьезным препятствием оказался "Копенгаген" в четвертьфинале. Датчане оказали сопротивление и вырвали нулевую ничью в основное время, но в дополнительных таймах Бруну Фернандеш вывел "Юнайтед" в полуфинал.

Похожая ситуация была и у "Севильи" — пятикратного обладателя Кубка Лиги Европы. До четвертьфинала подопечные Юлена Лопетеги добрались, не встретив особого сопротивления. Английский "Вулверхэмптон" был близок к полуфинальной стадии, но упустил желанную нулевую ничью в конце матча. Обе команды уже завоевали себе путевки в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Во втором полуфинале Лиги Европы сразятся "Интер Милан" и донецкий "Шахтер"