ПСЖ и "Аталанта" поспорят за путевку в полуфинал ЛЧ

Сегодня вечером в Лиссабоне будет сыгран первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и итальянской "Аталантой". Из-за пандемии коронавируса в этом году турнир проходит в необычном формате - все оставшиеся встречи будут сыграны в португальской столице. В составе ПСЖ на поле не смогут выйти травмированный Марко Вератти и дисквалифицированный Анхель Ди Мария. Зато не исключено возвращение в строй Килиана Мбаппе.

"Если сегодняшняя тренировка пройдет как надо, и не произойдет ничего экстраординарного, он будет в заявке на матч", - сказал наставник ПСЖ Томас Тухель.

"Аталанта" в этом сезоне выступает очень успешно, проповедуя яркий наступательный футбол. Подопечные Джан Пьеро Гасперини забили 98 голов в Серии А. Из последних 13 матчей они проиграли лишь один и, заняв 3-е место в чемпионате Италии, продолжают борьбу за европейский трофей. Тренер "Аталанты" отдает должное сопернику, но говорит, что его команда будет сражаться за победу.

Джан Пьеро Гасперини, тренер "Аталанты": "Как я уже говорил, мы никогда не проигрываем. Мы либо побеждаем, либо учимся. Возможно, мы здесь, чтобы учиться, но мы попытаемся выиграть турнир".

В четверг "Лейпциг" сыграет с мадридским "Атлетико", в пятницу за место в полуфинале сразятся "Барселона" и "Бавария", а в субботу силами померяются "Манчестер Сити" и "Лион".