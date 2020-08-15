"Манчестер Сити" и "Лион" разыграют последнюю путевку в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" и "Лион" разыграют в субботу в Лиссабоне последнюю путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Фаворитом этой пары букмекеры считают английский клуб. В 1/8 финала подопечные Пепа Гвардиолы дважды обыграли "Реал Мадрид". При этом французы сумели сенсационно выбить из турнира "Ювентус".

"Началась совершенно особая стадия соревнований. Идет игра на выбывание. Каждый следующий матч будет для нас, как финальный. Но мы к этому готовы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", – заявил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" и "Лион" встречались на групповом этапе прошлогоднего розыгрыша. Первый поединок тогда завершился со счетом 2-2, второй французы выиграли.

В нынешнем полуфинале победитель пары встретится с разгромившей "Барселону" "Баварией".