Финал ЛЧ пройдет в Португалии, несмотря на COVID-19

Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии, несмотря на новую вспышку коронавируса на севере страны. "Никакой нужды в плане Б нет", - заверил президент УЕФА Александер Чеферин после переговоров с премьер-министром Португалии Антонио Костой.

Напомним, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был приостановлен в марте из-за эпидемии коронавируса. На этот момент сыграны лишь четыре из восьми противостояний 1/8 финала.

Таким образом, в 1/4 финала ЛЧ прошли "Аталанта", "Атлетико", "Лейпциг", "Пари Сен-Жермен. Ни один из этих клубов ранее не выигрывал турнир. А вот фаворитам, среди которых "Бавария", "Манчестер Сити", "Барселона", еще только предстоит сыграть.

Решающие игры - так называемый "Финал восьми" - состоятся с 12 по 23 августа. Поединки будут проходить в формате одноматчевых встреч. Финал состоится в Лиссабоне.