ФБР примет участие в расследовании причин взрыва в Бейруте

В Бейруте отряды военных водолазов осматривают дно портовой акватории. Здесь продолжается расследование причин мощного взрыва, унесшего жизни по меньшей мере 170 человек.

Разобраться в произошедшем Ливану, по просьбе местных властей, поможет ФБР. В течение двух следующих дней замгоссекретаря США Дэвид Хейл проведет в Бейруте ряд встреч с официальными лицами и представителями гражданского общества. По его словам, Вашингтон поддержит любое правительство, "искренне приверженное" проведению реформ: "Если бы дух единства, солидарность и твердое намерение добиться конкретных результатов помогли нам не только заново отстроить Бейрут, но и провести необходимые реформы, Ливан бы преобразился, такого бы здесь больше никогда не случилось. Нужны экономическая и фискальная реморфы. Пора положить конец нефункционирующим государственным институтам и пустым обещаниям".

Тем временем ряд стран уже направили в Ливан гуманитарную помощь. В частности, сюда доставили медоборудование, предметы первой необходимости и генераторы из Иордании и Катара. В результате взрыва полностью или частично разрушены более 4 тысяч зданий.

В ожидании судна с тоннами направленной Парижем гумпомощи в Бейруте находится министр обороны Франции Флоранс Парли.

Накануне ливанский парламент принял прошения об отставке от семи депутатов и проголосовал за продление в стране режима чрезвычайного положения. В столице продолжаются массовые манифестации: протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего. На этом фоне 10 августа премьер-министр Хасан Диаб объявил об отставке правительства.