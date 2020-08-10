Правительство Ливана ушло в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства на фоне протестов. В Бейруте третий день подряд продолжаются стычки полиции и военных с протестующими. Они требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов.

В своем прощальном телеобращении к народу Хасан Диаб выразил надежду, что этот шаг поможет открыть дверь внутриполитическому урегулированию в Ливане, добавив, что "система коррупции оказалась сильнее государства".

Нынешнее правительство продержалось у власти полгода. Предыдущее во главе с Саадом Харири ушло в отставку в октябре прошлого года также на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста.

Напряженная обстановка в стране последовала мощному взрыву в порту Бейрута 4 августа, превратившему в руины целые кварталы.

Его жертвами стали более 150 человек, около 5 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Хасан Диаб считал, что взрыв стал следствием "многолетнюю коррупцию".