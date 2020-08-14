Белорусский ЦИК подтвердил победу Лукашенко

ЦИК Республики Беларусь в пятницу подтвердил победу Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Согласно размещённым на сайте организации данным, за действующего главу государства проголосовали 80,10 % избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12 %. Остальные голоса распределились между Андреем Дмитриевым, Анной Канопацкой и Сергеем Черечнем, против всех высказались 4,59 % белорусов.

Между тем набирает обороты забастовочное движение на крупнейших предприятиях страны. Работники МАЗа, БелАЗа, Белорусского металлургического завода требуют прекратить насилие и признать победу Светланы Тихановской. Рабочие Минского тракторного завода выступили за отставку Лукашенко и новые выборы. В пятницу днём они двинулись к Дому правительства в Минске, не дождавшись обещанной встречи с премьер-министром.

На совещании с представителями строительной отрасли в Минске Александр Лукашенко отреагировал на "попытки раскачивания трудовых коллективов" так: "Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте».

Свыше двух тысяч задержанных в предыдущие дни на акциях протеста были освобождены в пятницу. В МВД страны это объяснили "проблемой перенаполняемости мест содержания" и пообещали, что "процесс идет непрерывно".

"Били, сразу, сходу они нас записали в каких-то террористов, я не знаю...И поэтому нас очень хорошо избивали, по ногам в основном, ну и по телу - по спине били", - рассказал в ночь на пятницу Александр Вилкс, покинув изолятор в Минске.

Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал официальных итогов выборов, заявила её пресс-секретарь Анна Красулина, и инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Сама кандидат обратилась к международному сообществу с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями".

"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью, в его победу большинство не верит, - заявила Тихановская в обращении на YouTube. - Мы всегда говорили, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами, а мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню"...

Сразу после подведения первых итогов голосования 9 августа в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правопорядка. По информации МВД, задержаны более 6 тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов, двое манифестантов скончались.