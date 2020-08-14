Сезон пожаров в Амазонии: рекордное число очагов возгорания

Сезон пожаров в Амазонии едва начался и сразу - с рекордного числа очагов возгорания. В первые дни августа их было зафиксировано свыше 10 тысяч.

Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года.

Экологи и предупреждают: точка невозврата, когда тропические леса утратят способность к самообновлению и начнут превращаться в саванну - как никогда близка.

"Если так и будет продолжаться, что тропические леса Амазонии станут саванными. Этот процесс нельзя будет повернуть вспять. И через 30-50 лет примерно 60-70% этих лесов навсегда превратятся в саванну", - объясняет известный бразильский учёный-климатолог Карлос Нобре.

Дым застилает горизонт близ Ново-Прогрессо, в штате Пара. Год назад местные фермеры устроили так называемый "день огня" - выжигания лесов под сельхозугодия, увеличив за одну ночь число очгов возгорания в несколько раз. Вопреки заверениям президента Жаира Болсонару, объёмы дефорестации не снизились, наоборот - могут достигнуть более чем 10-летнего максимума.

"Если кто-то из Ново-Прогрессо и совершил экологическое преступление, это не значит, что все местные жители - преступники", - говорит Нубия Мачадо, учительница.

"Я, наши соседи - все мы - хотим иметь свой участок земли, причем законно. Мы заботимся об окружающей среде. Мы не можем взять всё это и сжечь", - утверждает живущий здесь фермер Жоаким да Силва.

По официальным данным, за последний год бразильская Амазония потеряла свыше 9 тысяч квадратных километров растительности. Основной урон был нанесён прошлогодними пожарами.