Груды камней, обломков мебели, выбитых стекол, и ни души вокруг. Страшные следы разрушений запечатлел беспилотный летательный аппарат. На кадрах - жилые кварталы Бейрута - Геммайзе и Мар-Михаэль. И страшные последствия взрыва, который прогремел в столичном порту 4 августа. Жертвами трагедии стали свыше 170 человек, и эта цифра постоянно растёт. Пострадавших - около 6 тысяч. Город практически полностью разрушен. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч жителей. Ливан переживает серьёзный продовольственный кризис. Из-за того, что при взрыве было разрушено крупнейшее в стране зернохранилище, запасы хлеба иссякают.
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