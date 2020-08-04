COVID-19: в ожидании 2-й волны Европа вводит новые ограничения

На французских курортах, и на Атлантике, и на средиземноморской Ривьере, вводится обязательное ношение масок в центре городов, на главных торговых улицах и набережных.

В стране зарегистрированы около 140 очагов распространения инфекции, которые связаны с семейными встречами во время отпуска, свадьбами и иными мероприятиями с участием большого количества людей.

В Париже опасаются, и об этом прямо говорит второе лицо государства, что в случае отсутствия подобных мер страну придется закрыть на карантин вторично, а этого экономика уже не выдержит.

В целом население подобные рестрикции приветствует:"Я носил маску и до этого, на мой взгляд, это нормальная предосторожность, нужно оградить и себя, и других от инфекции", - говорит этот прохожий.

В Лестере, который - в связи с новой вспышкой эпидемииCOVID-19 был закрыт полностью, начинают снимать изоляционные меры - месяц спустя, как это было сделано на территории всего Соединенного Королевства.

В то время, как в городах, входящих в агломерацию Большого Манчестера, местные власти, напротив, карантин вводят.

В Испании замерла туристическая отрасль, но в Мадриде подчеркивают, что сохранить здоровье нации важнее экономической выгоды, и вводят локально новые ограничения.Об этом на брифинге заявил Фернандо Симон, глава департамент чрезвычайных ситуаций минздрава иберийского королевства: "Зарегистрированные очаги инфекции возникают в семьях, во время праздников, на которых собираются родственники, второй источник заражения - ночные развлечения в барах и клубах".

Поэтому в столичном регионе уже ограничили работу подобных заведений.

Аналогичные меры коснутся и знаменитой Ибицы, острова-праздника, куда молодежь со всей Европы приезжает поразвлечься.

Клубная жизнь на этом курорте сведена к минимуму - знаменитые танцевальные вечеринки запрещены, можно лишь выпивать с друзьями.

В Литве, первой вместе с другими странами Балтии, открывшей границы для путешествий, правительство вводит режим самоизоляции для тех, кто возвращается из мест с высоким уровнем распространения инфекции.

Официальный Вильнюс заявляет, что лучше все частные поездки за пределы республики отменить, и предупреждает, что в случае роста числа зараженных может вновь закрыть границу.