Зеленый купол Софии

Болгарской столице повезло: прямо над ней раскинулся зеленый купол горы Витоша, на который действует одноименный заповедник. Речь идет о крупнейшем в Болгарии природном парке площадью в 27 тысяч гектаров. Он был открыт в 1934 года и является старейшим охраняемым природным заповедником на Балканах.

Этот участок входит в маршрут европейской сверхдлинной туристической тропы Е4, а значит, привлекает неослабевающее внимание путешественников зимой и летом.

"В Европе нет других столиц у подножия горы, и для нас, жителей Софии, влюбленных в природу, это - настоящее сокровище, - рассказывает Юлия Михайлова, представляющая отдел по связям с общественностью парка. - Территория отличается огромным биоразнообразием, здесь обитают и волки, и лисы, и медведи. Здесь проложены специальные тренировочные тропы для людей с ограниченными возможностями, а значит, это место понравится абсолютно всем!"

Природные и рукотворные сокровища поражают воображение: туристов ждут реки, водопады, пещеры и монастыри! Жители и гости болгарской столицы имеют уникальную возможность - за считанные минуты переключиться с городского ритма на отдых, созерцание и единение с природой.