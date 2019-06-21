Заповедник "Торре Гуачето": экология и эко-туризм

Туристический сезон в итальянской Апулии только начинается, но первые любители подводного мира уже здесь: они ныряют ко дну, помогая очистить его от случайного мусора. Природный заповедник «Торре Гуачето» протянулся на 8 км вдоль побережья у города Каровиньо. Ловля рыбы, туризм и прочее предпринимательство здесь строго ограничены.

– Пока заповедника не было, тут добывали рыбу тротиловыми шашками, шла контрабанда сигарет, нелегальная иммиграция, – рассказывает рыбак Козимо де Биази. – Сегодня, спасибо заповеднику, ничего такого больше нет, только чистое море.

В 2001 году рыбную ловлю здесь запретили на пять лет, чтобы восстановить популяцию. Сегодня разрешения на ловлю один раз в неделю есть у нескольких местных рыбаков. Сети — крупноячеистые, мелкую рыбу в них не поймать, но рыбаки этим даже довольны.

– Крупную рыбу я на берегу продам не за пять евро, как мелкую, а сразу за 20-25 евро, – поясняет Козимо де Биази.

Заповедник управляется представителями местных городов и Всемирного фонда дикой природы. Они следят, чтобы правила, согласованные с рыбаками, соблюдались. Уловы — обычно около 20 кг. Они регулярно регистрируются, чтобы понять, эффективны ли эти меры.

– Мы видим, что на территории за пределами нашего заповедника рыбы сколько было, столько примерно и остаётся, – отмечает Франческо де Франко, один из руководителей заповедника. – А вот внутри заповедника численность рыбы увеличилась примерно вдвое.

Под защитой — не только море. В прибрежных дюнах и болотах обитает местная живность и останавливаются перелётные птицы.

Заповедник «Торре Гуачето», названный в честь старинной смотровой башни, патрулируется днём и ночью. Сегодня главная проблема — не браконьерство, а беспечные туристы, которые порой рвут растения или ломают прибрежные кораллы.

Но тем, кто любит и бережёт природу, здесь всегда рады.

Раньше эти пляжи) были грязными: местные жители приезжали сюда на машинах, оставляли мусор. Автомобили запретили, ввели организованный эко-туризм — и всё изменилось. Сегодня в сезон заповедник принимает 5-6 тысяч эко-туристов в день.

– Раньше тут были толпы людей, которые бросали свои машины прямо у пляжа! – вспоминает один из туристов. – Теперь машины надо оставлять на платной стоянке у дороги, поэтому здесь чистота и порядок.

Притоку туристов рады компании, ставящие на экологичность — как этот семейный ресторан в городке Каровиньо. Здесь готовят блюда из местных биопродуктов.

– У нас всегда есть свежая и вкусная рыба прямо из моря, и помидоры тут недалеко выращивают, и так далее, – с гордостью говорит Мария Ланцелотти, хозяйка ресторана Casale Ferrovia. – Конечно, для меня и для других местных рестораторов наш заповедник — это огромное счастье!

При поддержке европейских фондов треть местных фермерских хозяйств перешли на органическое земледелие — марка известного заповедника помогает продавать оливковое масло, томаты и другие продукты по всему миру.

– Европейский союз обязался наделить заповедным статусом 10% своих морских территорий к 2020 году, – рассказывает корреспондент Euronews Денис Локтев. – Эта цель была достигнута на два года раньше срока. Сегодня под защитой 625 тысяч кв. км морских и прибрежных вод Европы. Ожидаемый экономический эффект — три миллиарда евро в год.

Заповедник «Торре Гуачето» создавали, чтобы сохранить природу, но вдобавок он стал популярным направлением эко-туризма и опорой местной экономики. Этот успешный опыт может стать примером и для других прибрежных районов.

– Недостаточно защитить 10% европейских вод — доля заповедников должна быть больше, – считает Николо Карнимео, заместитель председателя правления заповедника. – Наш подход — экономика замкнутого цикла — успешно работает, и другие заповедники тоже вполне могут на него опираться.