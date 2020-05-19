День Волги в Астраханском заповеднике

20 мая Россия отмечает день Волги, самой длинной реки Европы. Любой школьник знает, что великая русская река впадает в Каспийское море, образуя дельту. Но не все знают, что в этой дельте находится уникальный биосферный заповедник, созданный более ста лет назад.

Таких крупных дельт в мире не так уж много, их около десятка. И не все из них расположены в таких зонах: фактически это зона полупустынь. У нас с запада и с востока к дельте примыкает полупустыня, засушливые районы. И среди этих засушливых районов, как огромный оазис, располагается дельта Волги. Кирилл Литвинов заместитель директора по научной работе Астраханского государственного заповедника

Дельта Волги это единственное место в России, где растёт лотос. Предположительно, лотос был занесен сюда птицами во время миграции. Это тропическое растение покрывает водную гладь площадью более 5000 гектаров. Орехами и мякотью лотоса питаются гуси и лебеди, и даже млекопитающие, например, кабаны.

В водах дельты плавают крупные виды рыб, в том числе осетровые, карповые и сомовые. Всего в заповеднике обитает 61 вид рыб.

Дельта Волги – одно из важнейших на Евразийском континенте мест массового скопления птиц в периоды сезонных миграций.

Самый ярких представитель хищных пернатых – орлан-белохвост. В прибрежных тростниках живут многочисленные аистообразные. Залетают сюда и такие редкие гости как кудрявый пеликан и розовый фламинго.