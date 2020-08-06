Музыка посреди обломков: жительница Бейрута Хода Мелки опубликовала в соцсетях видео, на котором ее мать играет на пианино в доме, полуразрушенном мощным взрывом в порту. Пожилая ливанка исполняет мелодию знаменитой шотландской песни Auld Lang Syne. На записи можно увидеть разбитые стекла, сломанные рамки для фотографии, оторванные карнизы. Семья прожила в этих стенах больше полувека. В результате взрыва около 300 тысяч ливанцев лишились своих домов. Как минимум 135 человек погибли, 5 тысяч ранены.