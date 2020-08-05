Ефремов: "Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню"?

"Как же я могу признать себя виновным, если ничего не помню?" - заявил актёр Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы, который провёл первое заседание по существу дела о ДТП, стоившем жизни Сергею Захарову. Он отказался признать свою вину в причинении смерти курьеру.

Ранее стало известно, что дело актера рассматривает судья Елена Абрамова, которая приговорила к 13 годам лишения свободы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и вынесла первый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы. Предварительное заседание было перенесено с 29 на 30 июля из-за неявки адвокатов Ефремова. Тогда суд продлил меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 22 января 2021 года, отказав в ежедневных двухчасовых прогулках. В эту среду его защитник Эльман Пашаев также направил ходатайство о переносе заседания, на что в суде заявили, что если защита будет слишком часто просить перенести заседание, суд может предоставить другого адвоката по назначению.

Актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд к началу заседания в 10.00 по московскому времени. Он был в тёмной бейсболке и снова отказался отвечать на вопросы журналистов. К зданию суда стянули дополнительные силы правопорядка, поскольку здесь собрались сторонники артиста, которые шумно поддерживали подсудимого. Среди них был замечен писатель Дмитрий Быков. "Я хочу поддержать Ефремова и пройду в зал, если пустят", - заявил он ТАСС.

"Не помню, был ли кто-то ещё в машине"

В суде должны были допрошены несколько свидетелей, среди прочих - инспектор ГИБДД Александр Козлов. Он в частности заявил, что Ефремов находился за рулём своей машины в момент ДТП на Садовом кольце. "Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил", - сказал он.

При этом Козлов не смог вспомнить, был ли еще кто-то, кроме Ефремова, в его машине в момент аварии. "Я не видел и не помню, был ли кто-то в машине Ефремова, кроме него", - заявил он, отметив, что не помнит также, был ли погибший Захаров пристегнут в момент аварии. При этом на уточняющий вопрос адвоката Ефремова о том, видел ли инспектор лично актера за рулем или ему об этом сообщили, Козлов ответил: "Сам не видел".

По словам свидетеля, первый экипаж ДПС прибыл через две минуты после аварии, так как находился на соседнем перекрестке. Инспектор также отметил, что экспресс-тест подтвердил наличие у актера около 1,05 промилле в крови, после чего Ефремов был направлен на медосвидетельствование. "Водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС", - отметил сотрудник ДПС.

Другой свидетель по делу, инспектор ДПС Павел Маркиянов, заявил, что актёр сразу после аварии раскаялся в содеянном. "Очевидцы практически сразу указали на Ефремова как на человека, сидевшего за рулем, - заявил инспектор. - Он находился возле своей машины, каялся в содеянном, говорил: "Что же я наделал, что же натворил!" Вопрос адвоката Пашаева: "Скажите, с вашей точки зрения, пьяные всегда говорят правду после ДТП?" - судья Елена Абрамова отвела как не имеющий отношения к делу.

Маркиянов подчеркнув, что авария произошла при достаточном уличном освещении, а дорожное полотно в месте инцидента было хорошего качества. В ходе рассмотрения было установлено, что Ефремов превысил скорость на 25 км/час и потерял контроль над автомобилем в момент совершения ДТП. Вопрос адвоката Пашаева "Скажите, с вашей точки зрения, пьяные всегда говорят правду после ДТП", - уточнил у свидетеля адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Судья Елена Абрамова сняла этот вопрос как не имеющий отношения к делу.

"Стыдно должно быть!"

По оценке адвокатов, процесс над Ефремовым может завершиться в августе-сентябре. Дело насчитывает пять томов с приобщенными видеозаписями. В суде, по утверждению Пашаева, будут допрошены десять свидетелей. Сам он намерен представить доказательства невиновности Ефремова и ходатайствовать о прямой видеотрансляции из суда для "максимально честного и открытого процесса".

Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова, они подготовили гражданские иски к актеру. Сумма пока не озвучивается, хотя Пашаев утверждал, что речь идет о 40 миллионах рублей.

В ходе заседания судья Елена Абрамова отказалась признать гражданскую жену погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Ирину Стерхову потерпевшей по делу, сообщили журналисты из зала Пресненского суда. "Суд постановил отказать в ходатайстве о признании Стерховой потерпевшей ввиду отсутствия с ней соответствующих правоотношений на момент ДТП", - сказала судья. В ответ Стерхова покинула зал заседания, заявив: "Стыдно должно быть!"

Перед этим она представила доказательства того, что проживала с Захаровым длительное время, в частности, документы, подтверждающие оплату похорон, свидетельства соседей и документы о том, что Стерхова и Захаров лечились в одной и той же больнице в одно время, а также ездили вместе в отпуск. Таким образом, в деле все те же четверо потерпевших - вдова, брат и два сына погибшего в ДТП.

Родственники погибшего согласовали сумму исков

Накануне родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова согласовали сумму исков к нему, сообщил на заседании в среду адвокат потерпевших Александр Добровинский. "Эта сумма будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде", - сказал он, но общую сумму исковых заявлений называть не стал. Добровинский представляет интересы трёх потерпевших по делу - вдову, брата и старшего сына Захарова. Также потерпевшим признан младший сын погибшего.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. По его информации адвоката, они собираются пригласить на заседание не допрошенного в ходе следствия свидетеля.

"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля. Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии", - сказал защитник.

Пашаев попросил суд отнестись скептически к данным доказательствам и дать им надлежащую оценку. Судья Елена Абрамова приняла его письменное заявление о фальсификации доказательств к материалам дела, но сказала, что даст ему оценку позднее. Свое ходатайство заявила и сторона потерпевших.

Как отметил Пашаев, его подзащитный даст показания в конце судебного процесса и не будет просить суд рассмотреть дело в особом порядке, так как вину он не признает. В случае рассмотрения дела в особом порядке суд не исследует доказательства, а наказание в этом случае может составить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова менее пяти лет.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.