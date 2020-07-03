Михаил Ефремов не признаёт вину в смертельном ДТП?

Михаил Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Об этом в эфире телеканала "Москва-24" рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <...> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова

Позже адвокат пояснил, что его неверно поняли. По его словам, вопрос о признании вины в совершении ДТП актером Михаилом Ефремовым не поднимался в ходе его допроса.

Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал. Водитель другого автомобиля Сергей Захаров получил множественные травмы и позднее скончался в больнице. Согласно медицинской экспертизе, Ефремов на момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Как показала экспертиза, автомобиль актера был полностью исправен.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Если вина актера будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Во время заседания, на котором оглашалась мера пресечения, Ефремов кивнул головой на вопрос журналистов о признании вины. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, ему также запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и потерпевшими.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, где попросил прощения у семьи погибшего и обещал оказать помощь, если "ее примут". Артист подчеркнул, что готов честно понести наказание, назвав произошедшее "непростительным". Адвокат также заявлял, что Ефремов готов усыновить детей погибшего, чтобы "обеспечить им достойную жизнь". Представитель семьи Захарова заявлял, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.