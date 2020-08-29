Актёр Чедвик Боузман скончался от рака

В США на 44-м году жизни скончался актёр Чедвик Боузман, известный по главной роли в фильме "Чёрная пантера".

Карьеру он начал в двухтысячных годах с ролей в телесериалах, позже пришёл и на большой экран, сыграв главные роли в нескольких биографических фильмах. А в 2016-м впервые предстал в образе Чёрной Пантеры из вселенной "Марвелл".

По словам родственников, тогда же у Боузмана обнаружили рак толстой кишки. До последнего времени опухоль оставался в третьей стадии, и актёру удавалось скрывать заболевание: он снимался в фильмах в перерывах между операциями и и сеансами химиотерапии.

Соболезнования высказали студия "Марвелл", в фильмах которой Боузман неоднократно снимался, коллеги и друзья актёра, а также кандидат в президенты США Джо Байден.