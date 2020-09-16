Михаил Ефремов может заняться созданием российского тюремного театра

Осуждённый за ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов хочет создать российский тюремный театр. Об этом по итогам визита правозащитников в московское СИЗО «Водник» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, Ефремов «не имеет жалоб и бывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы». Российский тюремный театр, как рассказывает Мельников, мог бы объединить театральные студии в колониях и некоторых СИЗО, что позволит заключённым творчески самореализовываться.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП на Садовом кольце. По данным следствия, актёр сел за руль в пьяном виде и в итоге вылетел на встречную полосу, столкнувшись с фургоном Lada. Водитель второго автомобиля погиб.

Ефремов в ходе слушаний вину отрицал, говорил, что выпил в тот день бутылку водки и ничего не помнит, утверждал, что за рулём мог находиться кто-то другой. Перед приговором он заявил, что всё-таки признаёт себя виновным. Впоследствии актёр говорил, что его подставил адвокат Эльман Пашаев, от которого он в итоге отказался.