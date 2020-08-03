Ночи в Мадриде перестали быть томными

Ночная жизнь Мадрида, так манившая туристов до пандемии, сжимается, как шагреневая кожа - путешественников мало, а, с другой стороны, власти вводят ограничительные меры.

В столичном регионе иберийского королевства ночные клубы должны теперь закрываться не позднее половины второго ночи.

И это не вызывает энтузиазма.

"Смысла в этом нет никакого, поскольку разницы в том, чтобы сидеть на террасе до полвторого или до утра, мы не видим", - говорит эта посетительница.

Внутри заведения обязательно ношение маски, требуется также ежедневная дезинфекция помещения. Посетители должны называть имя и фамилию, чтобы, в случае если и когда обнаружится очаг заражения, менеджеры могли сообщить властям о клиентуре, веселившейся в компании с возможными инфицированными.

Впечатлениями делится менеджер The Moby Dick Pub Лаура Моран: "Вначале вроде все неплохо пошло, люди с удовольствием к нам приходили, но потом всех словно бы снова накрыла волна психоза, и мы опять остались без посетителей, они испугались находиться в помещении".

Ночные развлечения - свыше 1,5% ВВП мадридского региона, это больше двух десятков тысяч рабочих мест.

Уже сейчас известно, что индустрия потеряла треть прибыли и почти 40% тех, кто в ней трудится, грозит безработица.

Хавьер Ольмедо, управляющий ночным клубом La Noche En Vivo, утверждает: "Нам требуется прямая поддержка правительства. И если пока мы не говорим о банкротстве, но мы все равно знаем, что чуть меньше, чем половина заведений просто не могут себе позволить открыться после карантина, вызванного эпидемией COVID-19".

В грядущие выходные многие владельцы ночных клубов и баров, которые сумели открыться, в знак протеста оставят двери на замке.

Из Мадрида передает журналист Euronews Карлос Марласка: "Представители отрасли также опасаются, что отсутствие туристов приведет к тому, что ущерб никакими субсидия от правительства залатать уже не удастся. Общая сумма арендной платы, которая должна быть выплачена, уже достигла 60 млн евро".