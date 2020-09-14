Мадридская неделя моды: маска как модный аксессуар

Маска превратилась в модный аксессуар, это доказала Мадридская неделя моды. Её носила публика и модели на подиуме. Впервые в истории показов в испанской столице спонсором стал производитель масок. В сотрудничестве с четырьмя испанскими дизайнерами, компания Mascarillas Béjar создала 15 000 модных масок, чтобы гарантировать безопасность участников и гостей.

"Маска с нами надолго, - считает вице-президент Mascarillas Béjar Франциско Санс, - она уже стала дополнением к нашему наряду, как сумочка или мобильный телефон".

Не забыла о масках и "высокая мода". Несколько кутюрье, в том числе испанец Ион Физ, сделали их органической частью коллекции.

"Клиенты всё чаще заказывают маску, которая бы подходила к их новой рубашке или шарфику. Поскольку маска теперь с нами 24 часа в сутки, она становится частью нашего облика и должна отражать нашу индивидуальность", - говорит Ион Физ.

Многое на Мадридской неделе моды было необычным, отмечают эксперты. Доступ публики ограничили из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. Организаторам пришлось переосмыслить мероприятие от и до, чтобы показ все-таки состоялся.

"Мы считаем, что для испанской индустрии моды было важно - как и каждый год - иметь свой подиум, свою платформу, место для демонстрации работы, естественно, при условии соответствия стандартам безопасности в контексте эпидемии", - говорит Нурия де Мигель, директор Mercedes Benz Fashion Week.

"Пандемия сильно ударила по индустрии моды, - передаёт из Мадрида наш специальный корреспондент Хайме Веласкес. - Общий объем продаж в Испании упал на 40 %. Сектору пришлось пересмотреть свою бизнес-модель".

Ещё одно новшество: модели сменили подиум на фотостудию. По мере сокращения числа клиентов в магазинах модной одежды, всё больше брендов инвестируют в онлайн-торговлю.

"Все больше профессиональных фотографов работают с моделями для онлайн-торговли. Многие бренды, которые до сих пор размещали в интернете лишь малую часть коллекции, теперь стараются разместить весь каталог", - говорит Алехандро Эскохотадо, представитель шести модельных агентств.

Маски пришли, чтобы остаться, считают обозреватели моды. Организаторы и гости Мадридской недели тем не менее надеются, что "шоу будет продолжаться", несмотря на пандемию.