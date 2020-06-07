Европейцы против расизма: массовые акции в Риме, Мадриде и Копенгагене

В Европе не прекращаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола. Тысячи людей собрались на Пьяцца дель Пополо в Риме. В какой-то момент, в знак солидарности с жертвами расизма, манифестанты преклонили колени.

Поводом к демонстрациям стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания стражи порядка применили к Флойду удушающий прием. Мужчину не спасли.

В Барселоне, несмотря на дождливую погоду, на улицы вышли около двух тысяч человек. Они держали в руках плакаты с надписями : "Расизм убивает", "Жизни черных важны".

В Мадриде манифестанты подошли к зданию американского посольства, расположенного в центре столицы. Участники акции выкрикивали лозунги на испанском и английском языках: "Мы не можем дышать", "Мы требуем правосудия".

Массовый протест устроили жители Копенгагена. Они прошли маршем от посольства США и остановились на митинг у парламента Дании. Демонстрации так же состоялись в Брюсселе, Лондоне, Будапеште и других европейских городах.