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Хорватия: аннулировано разрешение на строительство мини-ГЭС на реке Уна

река Уна
река Уна Авторское право Screengrab euronews. HRTV via EBU
Авторское право Screengrab euronews. HRTV via EBU
By Euronews
Опубликовано
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Протесты экологов и местных жителей увенчались успехом

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После нескольких дней протестов, вызванных строительством мини-ГЭС в истоке реки Уна, хорватское государство выступило с заявлением. Разрешение на строительство объявлено незаконным. Большую часть русла реки Уна уже включили в территорию национального парка.

Против чиновника, выдавшего инвестору разрешение на строительство, было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в том, что не были соблюдены процедуры охраны окружающей среды.

Граждане и экологические активисты в течение нескольких дней протестовали против строительства завода.

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