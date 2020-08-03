Афганистан: нападение во время праздника

По меньшей мере 29 человек погибли, 50 получили ранения в результате нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабаде.

Как сообщается, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у здания тюрьмы. Позднее туда проникли боевики. Столкновения с охранниками и военными продолжались более 17 часов, в результате атака была отбита. Во время перестрелки из исправительного учреждения пытались сбежать, но были пойманы 700 заключенных.

Взрыв в Джелалабаде произошел в дни мусульманского Праздника жертвоприношения. Ответственность за нападение в Джелалабаде взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".