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Афганистан

Афганистан: нападение во время праздника

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 Ирина Александрова
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Афганистан: нападение во время праздника
Авторское право  AP Photo/Rahmat Gul
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По меньшей мере 29 человек погибли, 50 получили ранения в результате нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабаде.

Как сообщается, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у здания тюрьмы. Позднее туда проникли боевики. Столкновения с охранниками и военными продолжались более 17 часов, в результате атака была отбита. Во время перестрелки из исправительного учреждения пытались сбежать, но были пойманы 700 заключенных.

Взрыв в Джелалабаде произошел в дни мусульманского Праздника жертвоприношения. Ответственность за нападение в Джелалабаде взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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