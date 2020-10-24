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Афганистан

Взрыв на западе Кабула

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 Кнарик Хачатрян
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Взрыв на западе Кабула
Авторское право  Mariam Zuhaib/AP
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Около 30 человек погибли в субботу в Афганистане в результате взрыва на западе столицы Кабула рядом с учебным центром Кавсар-е-Даниш. Дестяки получили ранения.

Сообщается, что нападение было совершено террористом-смертником. Он пытался войти в центр, но охрана заметила подозрительно посетителя и хотела задержать его, когда прогремел взрыв. По данным телеканала Аль-Арабия, ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство". Движение "Талибан" свою причастность отрицает.

Ранее 18 октября в Афганистане погибли 10 человек в результате взрыва у полицейского участка города Фиролзкох на западе страны.

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