Старейшины решили освободить талибов

Совет старейшин афганских племён постановил освободить из тюрем 400 боевиков движения "Талибан". По мнению Кабула, это экстремисты, замешанные в совершении тяжких преступлений. Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявлял, что не имеет полномочий сам решать судьбу талибов, и передал дело в руки парламента.

Старейшины решили, что освобождение боевиков должно помочь налаживанию переговорного процесса с "Талибаном". 29-го февраля представители этого движения подписали мирное соглашение с Соединёнными Штатами. Однако переговоры о прекращении огня между талибами и афганским правительством застопорились. Обмен пленными идёт, и в Кабуле критикуют его условия: за 4 тысячи выпущенных из тюрем боевиков домой вернулись около тысячи афганских военнослужащих и сотрудников служб безопасности.

При этом многие из них, несмотря на обещание не брать в руки оружие, вернулись к боевым действиям. Вооружённое противостояние между талибам и Кабулом не прекращается.