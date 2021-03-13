Восемь погибших при взрыве в Герате

8 человек погибли и без малого 50 получили ранения в Афганистане в пятницу вечером, когда начиненная взрывчаткой машина взлетела на воздух около полицейского участка.

Большинство жертв - гражданские лица, среди восьми погибших две женщины и трое детей. Почти половина пострадавших также женщины и дети. Автомобиль взорвался в жилом квартале, десятки домов и магазинов повреждены.

Расположенный на западе страны Герат - один из крупнейших городов. Как отмечают обозреватели, до сих пор он находился под контролем правительственных сил. Но вокруг города находятся зоны, в которых сильно присутствие движения "Талибан".

На сегодня ответственность за взрыв на себя никто не взял. Президент страны Ашраф Гани заявил, что теракт - дело рук талибов, но официальный представитель движения Забиулла Муджахид опроверг их причастность.

Собравшийся в пятницу вечером Совет безопасности ООН осудил "рост нападений на гражданское население в Афанистане". Несмотря на переговоры между властями страны и "Талибан", начавшиеся в сентябре прошлого года, уровень насилия в Афганистане только возрос, отметили в ООН.