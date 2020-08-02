Третья победа Льюиса Хэмилтона в сезоне

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1" после победы на четвертом этапе чемпионата мира — Гран-при Великобритании.

Жесткий асфальт "Сильверстоуна" стал испытанием сразу для нескольких болидов. В том числе для россиянина Даниила Квята, который вылетел с трассы, и для победителя. На последнем круге у британца слетела покрышка с колеса, чем чуть было не воспользовался нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", но все же финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер на "Феррари".

По итогам четырех этапов Хэмилтон, набравший 88 очков, идет на первом месте в личном зачете. На второй строчке располагается его партнер по команде финн Валттери Боттас (58), на третьем — Макс Ферстаппен (52).

В гонке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес" (146). Следом за ним "Ред Булл" (78) и "Макларен" (51).

Следующий этап чемпионата, который носит название "Гран-при 70-летия "Формулы-1", пройдет на той же трассе "Сильверстоун" с 7 по 9 августа.