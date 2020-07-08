Фернандо Алонсо возвращается в "Формулу-1". Он подписал контракт с командой Renault и в следующем сезоне сменит австралийца Даниэля Риккьярдо, который должен перейти в McLaren.

Алонсо выступал в "Формуле-1" с 2001 года и дважды выигрывал чемпионский титул, причем в составе Renault. Однако в 2018 году после нескольких сезонов с McLaren, он покинул "королевские гонки" и перешел в гонки на выносливость. Но вот теперь испанец возвращается.

В Renault рассчитывают на то, что опыт Алонсо вновь приведет команду на вершину "Формулы-1". Его партнером станет Эстебан Окон - он младше "Астурийского принца" на целый 15 лет. Напомним, что в следующем сезоне Алонсо стукнет уже 40! Для "Формулы-1" - возраст весьма солидный. Однако для руководства "Рено" это, кажется, вовсе не проблема.