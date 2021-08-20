Эстония: 30-летие восстановления независимости

Эстония отмечает 30-летие восстановления независимости. Праздничные мероприятия начались с традиционной церемонии поднятия флага в Губернаторском саду на холме Тоомпеа, рядом со зданием паралмента Рийгикогу в присутствии спикеров парламентов Латвии, Литвы, Исландии и Польши, а также председателя Европарламента. Их эстонский коллега Юри Ратас вспомнил о тех, кто 30 лет назад принял историческое решение:

"Тридцать лет назад в этот день мы проснулись в Эстонии с мечтой жить в своем государстве по собственному желанию. В тот же день, в 23:03, эта мечта сбылась".

А премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем выступлении заявила, что ничто не должно восприниматься как должное, призвав сограждан сохранить построенное и развиваться дальше.

20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской ССР принял постановление о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1918 года. "За" проголосовали 69 депутатов. В Таллинн вошла колонна бронетехники Советской армии, помимо уже дислоцированных в Эстонии войск. Была предпринята попытка штурма Таллинской телебашни.

Но 21 августа советская автоколонна покинула эстонскую столицу. А уже на следующий день Исландия первой признала новую независимую Эстонию.