На Европу накатила жара: оранжевый уровень тревоги объявлен во французских департаментах Рона и Изер, где дневные температуры локально могут зайти за сорокаградусную отметку по шкале Цельсия, об этом информирует национальная метеослужба.

Примерно та же ситуация - на Атлантическом побережье, в Аквитании.

В Бордо туристы стараются в самые жаркие часы сидеть в прохладе.

- Мы тут проездом, прошлись немного, теперь прячемся от жары.

А продавщица мороженого довольна: "Ну, на такое лакомство всегда найдется спрос в такую жару, а у нас еще тут есть сорбе холодненькое, мы не жалуемся".

1 2 MICHAL CIZEK/AFP or licensors 1 2 CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors 1 2 CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors 1 2 CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors 1 2 Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Thomas Warnack/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В соседней Испании температура еще выше, в Бильбао ожидается больше 42 по Цельсию днем, в Мадриде - на два градуса прохладнее, грустно оценивает ситуацию эта женщина.

Она на улицу вышла, защитившись от зноя шляпой, а от коронавируса - маской: "Я бреду домой, будут лежать на диване и пить холодную водичку".

Схожая картина - в Боснии-Герцеговине, там 41 градус в тени синоптики зафиксировали еще накануне. И этот день стал самым жарким в году.

Но уже с воскресенья температура начнет спадать на всем европейском континенте, и в первый понедельник августа будет значительно прохладнее.