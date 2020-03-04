В Брюссель прибыла Грета Тунберг. Приглашение шведской экоактивистки в Еврокомиссию было подготовлено с особой тщательностью, учитывая её влияние на массы. Визит был приурочен к представлению Евросоюзом своего климатического законопроекта. Школьнице он показался недостаточно решительным.

В твиттере Тунберг написала, что ЕС «капитулирует», если не сможет нейтрализовать выбросы углекислого газа к 2050 году. Она поместив ссылку на открытое письмо, в котором её единомышленники изложили аргументы в пользу более срочных мер.

Депутаты Европарламента надеялся услышать подробности из уст самой Греты. Но выступая в Комитете по окружающей среде, шведка только повторила написанное в твиттере и сослалась на некие научные выводы о возможности климатической катастрофы:

«Ваш закон о климате - «капитуляция, сказала Грета. - Потому что природа не торгуется. А с физикой не договоришься».

Политики вежливо похлопали юной гостье. Многие из них были избраны в Европарламент, потому что поддержали популярные идеи зелёных.

Но в последовавшей дискуссии экоактивистке острожно возразил христианский демократ из Германии:

«Я очень хорошо понимаю твое послание, но я должен сказать, что я считаю закон о климате амбициозным, - сказал Петер Лизе. - Амбициозно стремиться к углеродной нейтральности, амбициозно идти к цели, установленной на 2030 год, даже если мы пройдем от 40% только до 50%. Это всё равно важный шаг ».

Но некоторые евродепутаты позволили себе читать Грете нотации, напоминать о её несовершеннолетии, называть её "модой момента".

Итальянский консерватор призвал её сначала получить образование:

«Возвращайся в школу, возвращайся к нормальной жизни, - сказал Пьетро Фьокки. - Твоё детство так же ценно, как и климат, и если ты будешь продолжать в том же духе, то потеряешь его навсегда».

Но тысячи юношей и девушек по всей Европе пропускают уроки и лекции, чтобы шествовать вслед за Гретой. Следующий "климатический марш" намечен в Брюсселе на пятницу.