Банки пройдут климатический стресс-тест

Крупные британские банки и страховые компании в будущем году должны совместно пройти так называемый климатический стресс-тест. Другими словами, оценить потенциальные риски и возможный финансовый ущерб для бизнеса в связи с последствиями изменения климата. Такое предложение озвучил Банк Англии.

"Изменение климата создает риск для стабильности финансовой системы Великобритании", - говорится в "твиттере" регулятора, который подчеркивает необходимость убедиться в том, что у банков есть достаточно капитала, чтобы противостоять вызовам.

По данным Банка Англии, около 10% стоимости ипотечных кредитов в стране приходится на недвижимость, приобретаемую в зоне возможных наводнений. С этим нужно считаться.

Кроме того, речь идет о финансовых проблемах, которые могут возникнуть из-за адаптации к углеродно нейтральной экономике, а также кредитных рисках для производителей ископаемого топлива и энергетических предприятий и секторов с высоким уровнем выбросов.

Банк Англии уже включил элемент климатического риска в стресс-тест этого года для страховщиков. Результаты должны быть опубликованы в первом квартале 2020 года и будут рассматриваются в качестве пилотных для теста 2021 года.