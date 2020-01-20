Климатическая дипломатия Евросоюза

"Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Здесь собрались в понедельник министры иностранных дел Евросоюза, чтобы обсудить, в частности, его стратегические приоритеты. Одной из основных угроз миру и безопасности ЕС главные дипломаты считают теперь климатические изменения. Поэтому инструментом их обеспечения названа "климатическая дипломатия".

Природные катаклизмы не соблюдают государственных границ. Труднее уберечь планету, если какая-нибудь из стран не участвует в этих усилиях. Страны Евросоюза пытаются переводить экономику на чистые технологии и дипломатично подталкивать других к мерам по улучшению экологической ситуации. Советник организации "Европейская климатическая дипломатия" отмечает, что безопасность Европы зависит от того, насколько следуют её примеру другие части света:

«Климат явно усиливает все угрозы, - сказала Дженнифер Толлман. - Это значит, что в регионах нестабильных, переживающих последствия войн, климатический фактор может стать причиной сохранения или нарушения мира. К счастью, многие европейские страны это хорошо знают. Поэтому за последние десять лет европейские страны проявяли большую активность, особенно в Совете безопасности ООН".

Эта активность изменятся в течение 2020 года. Из из-за »брексита» коллектив европейских стран потеряет одного из своих членов, а сама Великобритания возмёт инициативу на себя, устраивая в Глазго следующую Климатическую конференцию под эгидой ООН.

«Соединённое Королевство имеет самое большое количество климатических дипломатов в европейской команде, - продолжала Дженнифер Толлман. - Если они будут отозваны, Европе нужно будет найти, подготовить и трудоустроить как минимум такое же количество климатических дипломатов, а именно почти 150. Но пока очень мало других европейских стран инвестируют столько же в климатическую дипломатию, способны расставить на места таких специалистов, которые могли бы поддерживать ежедневные контакты с министерствами в таких странах, как Нигерия или Китай ".

Климатическая дипломатия осуществляется в рамках разработаного в Брюсселе Европейского зелёного соглашения. Оно предусматривает компенсацию восточневропейским странам за переход на возновляемые источники энергии, но не помощь южным странам, которые больше страдают от стихийных бедствий.

«Это соглашение меня не совсем устраивает. Она, конечно, очень зелёное, но не слишком справедливое всех стран-членов. Надеюсь, что мои европейские коллеги понимают, - сказала министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. - Это должно быть предметом особого внимания в данный момент ».

Евросоюз считает, что климатическая дипломатия должна быть направлена не только на уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Это также инструмент укрепления мира и безопасности, на которые может повлиять изменение климата.

Главы МИД обсудили также миграцию в Европу — в основном из Африки. Её тоже теперь объясняют глобальным потеплением, а значит, климатическая дипломатия будет использована и для преодоления кризиса с беженцами.