В берлинском зоопарке родилась красная панда. Малыш, похожий на красно-коричневый меховой комочек, внимательно смотрит на окружающих большими круглыми глазами и мило зевает, передвигаясь по своему домику. Сейчас детеныш выглядит размером с морскую свинку. При рождении вес красных панд составляет порядка 100 граммов. Родители малыша - самка Шайн и самец Джоэл. Их привезли в Германию из гималайского зоопарка.
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