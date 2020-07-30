В берлинском зоопарке родилась красная панда. Малыш, похожий на красно-коричневый меховой комочек, внимательно смотрит на окружающих большими круглыми глазами и мило зевает, передвигаясь по своему домику. Сейчас детеныш выглядит размером с морскую свинку. При рождении вес красных панд составляет порядка 100 граммов. Родители малыша - самка Шайн и самец Джоэл. Их привезли в Германию из гималайского зоопарка.