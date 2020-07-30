"Брексит": не "вишенки с торта", а пошлины

Осталось 5 месяцев до выхода Великобритании из единого рынка и таможенного союза ЕС. Переговоры сторон о будущих отношениях буксуют. Евросоюз утверждает, что Соединённое Королевство хочет "забрать с торта вишенки", то есть оставить от своего членства только то, что ему выгодно, больше не выполнять связанные с ним обязательства и не подчиняться прежним ограничениям.

«Пытаясь забирать "вишенки", британская сторона больше всего раздражает главного переговорщика от ЕС, - сказал корреспондент французского радио Пьер Беназе. - Думаю, Мишель Барнье сейчас, как и в начале переговоров четыре года назад, не имеет чёткого представления о том, чего хотят британцы».

Бывший советник предыдущего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй называет претензии своей стороны:

«Евросоюз слегка обижен тем, что администрация Бориса Джонсона воспринимает его как задиристого мальчика, который говорит: "Я самый большой и сильный, я диктую условия во дворе, и все должны их выполнять, - сказал Джои Джонс. - Такое британскому правительству трудно переварить».

Евросоюзу не выгодно получить под боком конкурента, который в нарушение правил ЕС будет субсидировать ключевой бизнес, менять условия труда и миграции, вводить свои экологические стандарты.

Но всё это может и не принести пользы Великобритании, которая потеряет свободный доступ на рынок для своих товаров и услуг и будет вынуждена платить пошлины. А консерваторы, предложивший референдум о независимости ради прихода к власти, могут её потерять.

«Это парадокс, но многие в британском парламенте спокойно относятся к тому, что переговоры могут провалиться, и сторонам придётся торговать по правилам ВТО, - продолжал британский наблюдатель. - Между тем, при таком исходе избиратели этих депутатов могут лишиться своих рабочих мест, сильно пострадают многие части Соединённого Королевства. Но в данный момент этот парадокс мало кем в Лондоне осознаётся".

А во Франции некоторые опасаются сближения Соединённого Королевства с Соединёнными Штатами за счёт ослабления Европейского союза.

«Это очень болезненно для французов, даже если они утверждают обратное, - сказал корреспондент RFI. - Британия дрейфует от континента. А французам остаётся видеть в Европе единственный для себя путь вперед».

Брюссель постепенно отвыкает от Лондона и руководит 26-ю остающимися столицами.