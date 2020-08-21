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Бельгия

Лондон-Брюссель: "Мы движемся назад, а не вперёд"

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 Павел Барсуков
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Мишель Барнье
Мишель Барнье   -   Авторское право  Yves Herman/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Соглашение о новых экономических отношениях между Великобританией и Евросоюзом может оказаться недостижимым: об этом заявил главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье. В Брюсселе завершился седьмой этап переговоров, и обе стороны не скрывали разочарования отсутствием каких-либо итогов.

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС:

"На этой неделе слишком часто ощущалось, что мы движемся назад, а не вперёд. Учитывая, что времени совсем немного, остаётся верной та позиция, которую я высказал в Лондоне ещё в июле: в нынешних условиях маловероятно, что соглашение между ЕС и Великобританией будет достигнуто. Я просто не понимаю, на что мы тратим драгоценное время".

В Лондоне также выразили разочарование: по словам представителя королевства Дэвида Фроста, Брюссель фактически настаивает на том, чтобы Лондон безоговорочно принял позицию ЕС по ряду вопросов, включая непростую тему рыболовства, а до того отказывается переходить к обсуждению других пунктов.

Технически соглашение должно быть заключено до 31 декабря, окончания переходного периода, после которого Великобритания выйдет из единого рынка и таможенного союза. Ещё в июне в Лондоне заявили, что продлевать переходный период не собираются.

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