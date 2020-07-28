Юрген Клопп — лучший тренер английской премьер-лиги

Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона английской премьер-лиги. Под его командованием "Ливерпуль" выиграл национальный чемпионат впервые за 30 лет. "Красные" стали победителями за семь туров до конца, набрав в итоге 99 очков.

Клопп стал первым немцем, чья команда выиграла премьер-лигу, и первым же, получившим приз лучшему тренеру. Трофей носит имя Алекса Фергюссона, бывшего наставника "Манчестер Юнайтед". Сэр Алекс лично поздравил Клоппа с победой:

"Ваша команда выступала на поразительном уровне. Ваша личность отразилась на всём клубе. По-моему, это было великолепное выступление. Я прощаю вас за то, что вы разбудили меня в полчетвёртого ночи, чтобы рассказать о своей победе. Спасибо. В любом случае, вы это заслужили".

"Ливерпуль" стал первым клубом, выигравшим национальный чемпионат в посткоронавирусной Европе. Триумф был несколько омрачён беспорядками: фанаты, ждавшие победы любимой команды 30 лет, устроили массовые гуляния безо всяких масок, зато с фейерверками. Всё это закончилось столкновениями с полицией.