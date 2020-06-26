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Великобритания

Юрген Клопп благодарит болельщиков

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 Ирина Шелудкова
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Болельщики футбольного клуба "Ливерпуль" празднуют победу.
Болельщики футбольного клуба "Ливерпуль" празднуют победу.   -   Авторское право  Lynne Cameron/MTI/MTVA
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"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания первенства. А наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп стал первым в истории немцем, который привёл свою команду к победе в английском чемпионате. Главный тренер посвятил победу команды бывшим игрокам клуба Стивену Джерарду и Кенни Далглишу, а также всем болельщикам.

"Это прекрасный момент моей жизни. И здесь много составляющих. Это победа показала мне, что я не доверяю себе на 100%. Это очень большое достижение, путь к нему был потрясающим, всё, чего парни добились за то время, что я тут работаю — это феноменально, и я очень рад за них, что нам это удалось сделать", — сказал Юрген Клопп.

Он возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии, и "Майнцем".

"Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, команда не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи.

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