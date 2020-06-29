Ливерпуль: беспорядки после победы футбольного клуба

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп вновь обратился к болельщикам, но на этот раз со словами сожаления. В минувшую пятницу "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания первенства.

В пятницу вечером, несмотря на ограничения связанные с эпидемией коронавируса, тысячи людей собрались на набережной Pier Head, расположенной рядом с Ливерпульским портом, чтобы отпраздновать победу клуба. При этом болельщики оставили после себя кучи мусора и устроили беспорядки.

По слова Юргена Клоппа, ему совсем не понравилось то, что он увидел. В своем открытом письме, опубликованном в местной газете Liverpool Echo, наставник команды отметил, что праздновать нужно в подходящее время.

В ходе беспорядков на балконе в Королевском здании Ливерпуля из-за фейрверков возник пожар, 34 человека получили ранения. 15 человек были арестованы. Официальная группа болельщиков "Ливерпуля" Spirit of Shankly также опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что "некоторые фанаты решили проигнорировать требования общественной безопасности". В субботу добровольцы из группы болельщиков помогли местным властям убрать мусор.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что увиденное вызвало у него слезы. Власти города также выясняют, почему полиция приступила к разгону толпы только полночь. При этом Джо Андерсон сообщил. что 300 радикально настроенных фанатов вступили в стычки с полицией. которые продолжались в течении двух часов.