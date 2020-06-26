"Ливерпуль": 30 лет спустя

Фанаты "Ливерпуля" отмечают долгожданную победу, презрев требования социального дистанцирования. Клуб досрочно стал чемпионом Англии. В четверг занимающий вторую строчку в таблице "Манчестер сити" проиграл "Челси" и потерял все шансы догнать лидера.

Для "Ливерпуля" это 19-е золото национального первенства, но ждать этой победы поклонникам пришлось долго: 30 лет чемпионство ускользало от "красных". Зато выиграв "коронавирусный" сезон, клуб установил несколько рекордов: чемпионство он завоевал быстрее всех в истории, за семь туров до конца. А наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп стал первым в истории немцем, который привёл свою команду к победе в английском чемпионате.

На момент прекращения игр в середине марта "красные" уже занимали первую строчку в таблице. Совместные тренировки английским командам разрешили начать в конце мая, а 17-го июня игры Премьер-лиги возобновились.