Незаконная рыбалка

Незаконный рыбный промысел может нанести ущерб окружающей среде и нарушить усилия по сохранению - но люди, которые покупают рыбу, не хотят этому способствовать. Европа импортирует много рыбы из таких стран, как Таиланд, который до недавнего времени входил в число государств с сомнительной практикой. Теперь он усовершенствовал свои методы, и ЕС отозвал свою "желтую карточку". Как Таиланд изменил ситуацию, и как другие страны могут сделать то же самое?

Джарунсак Петшри, глава Тайского регионального рыбохозяйственного патруля: "Я патрулирую море уже 30 лет. Раньше мы особо не могли контролировать рыбный промысел. Рыболовы истощали море, ловили рыбу, большую и маленькую, даже в нерестовые сезоны. Теперь, после введения новых законов, все изменилось".

Вдали от берегов тайский патруль останавливает рыбацкую лодку для проверки. Много лет в Сиамском заливе шёл массовый чрезмерный вылов рыбы. Лимиты игнорировались, лодки заходили в запретные зоны, уничтожая целые виды без какого-либо надзора.

Эта рыба шла на экспорт, попадая на тарелки европейских потребителей. Международное давление на Таиланд росло - от Бангкока требовали, чтобы он ужесточил контроль над своим рыболовством. После предупреждения ЕС в 2015 году Таиланд прислушался к этим призывам.

Праситхаи Вораратианонт, капитан рыболовного судна: "Я не против таких проверок, я согласен, что нелегальный вылов надо прекратить. Теперь у нас на борту есть спутниковый трекер, в портах проводятся инспекции, мы записываем все, что делаем каждый день. Нарушать теперь было бы не так просто!"

Махачай, 40 километров к юго-западу от Бангкока. Это один из крупнейших рыболовных центров Таиланда. Здесь причаливают лодки, чтобы разгрузить свежий улов. Морепродукты - основа тайской кухни, а сектор рыболовства - крупный работодатель в прибрежных районах.

Все крупные суда подают заявки до и после каждого выхода в море. Инспекторы используют новую компьютерную систему с подробной информацией о каждом судне и его перемещениях. Если что-то кажется подозрительным, компьютер рекомендует провести тщательную проверку.

Сагултем Пиира, руководитель Самутсакхонского портового центра: "Мы считаем очень важным информировать рыбаков, объяснять им, каким правилам они должны следовать. Эти проверки позволяют нам убедиться, что все в порядке - суда, экипажи и улов".

Инспекторы поднимаются на мачту, чтобы убедиться, что спутниковый трекер - система мониторинга судна - работает нормально. В последнее время эти устройства стали обязательными для всех рыболовных судов.

Используя эту систему, центр мониторинга Департамента рыболовства в Бангкоке круглосуточно отслеживает около 6000 рыболовных судов. Этот центр совершенно новый - он вступил в эксплуатацию в 2018 году.

Бундит Куллаваниджая, руководитель рабочей группы Системы мониторинга судов Департамента рыболовства Таиланда: "Мы получаем данные о скорости и направлении движения каждой лодки в режиме реального времени. Если траулер сбавил скорость, ловя рыбу в запретной зоне, мы начнем процедуру перехвата".

Таможенный контроль также ужесточился. Контейнеры с замороженной рыбой сейчас проверяются с помощью рентгеновских лучей и фиксируются новыми электронными замками. Ранее незаконные уловы из других стран могли попадать через Таиланд в Европейский Союз. В 2015 году ЕС вынес Таиланду предупреждение, пригрозив прекращением импорта тайских морепродуктов.

Денис Локтев, Euronews: "Сейчас Таиланд под давлением Европы меняется в лучшую сторону. Но это лишь одна из многих стран, ведущих нелёгкую борьбу с рыбным браконьерством. Приблизительно пятая часть всех уловов в мире является незаконной, незарегистрированной или нерегулируемой - это рынок в 10 миллиардов евро в год".

Большие суда-рефрижераторы в прошлом доставляли в Таиланд незаконный улов, который они перегружали с мелких лодок в международных водах. Тайские фабрики перерабатывали этот улов на экспорт - такая практика называется "отмыванием рыбы". Но теперь Таиланд присоединился к международному соглашению портовых государств о борьбе с незаконным рыболовством: суда под иностранными флагами больше не будут допускаться в порты Таиланда, если их груз не сертифицирован должным образом.

Джамарии Ракбанглеам, инспектор порта: "В наши законы были внесены поправки, позволяющие тщательно контролировать суда под иностранными флагами. Теперь мы можем отследить историю каждой банки тунца вплоть до судна, которое его поймало!"

Евросоюз счёл перемены удовлетворительными и снял свою "желтую карточку" в январе этого года. Официальные представители Таиланда говорят, что давление Европы помогло им осуществить необходимые реформы, убедив рыболовный промысел смириться с более строгим контролем.

Адисорн Промтеп, генеральный директор Департамента рыбного хозяйства Таиланда: "Как крупнейший импортер морепродуктов в мире, Евросоюз использует свою позицию силы, чтобы решить важную проблему. Так что мы нисколько не обижены на их "желтую карточку". Это такой звоночек для нас из Европы: вы знаете, в чем ваша проблема, хватит спать, пора менять ситуацию к лучшему".