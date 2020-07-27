Перемирие в Донбассе: протесты и надежды

Две тысячи человек, в том числе члены праворадикальных организаций, провели возле офиса президента Украины митинг против режима прекращения огня, который вступил в силу в Донбассе в понедельник. Участники манифестации называли соглашение, подписанное Владимиром Зеленским, "капитуляцией" и "предательством".

Пакет мер включает запрет на применение любого оружия, включая стрелковое, на размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах, на разведывательные действия и на полёты любых аппаратов.

В Киеве при этом заявили, что сепаратисты дважды нарушили режим тишины в первые же часы. В ДНР и ЛНР это опровергли.

Договорённость о бессрочном прекращении огня была заключена ровно год назад, и нынешние соглашения формально являются только дополнением к нему. Это уже далеко не первое перемирие в Донбассе, стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в срыве заключённых договорённостей.

никто не может запретить военнослужащим защищать себя и своих товарищей в случае явной вооружённой агрессии. это гарантировано международным гуманитарным правом. как командующий объединённых сил, заявляю, что в случае нарушения противником режима тишины, возникновения опасности для жизни наших военнослужащих ответ вооружённых сил будет немедленным и решительным.