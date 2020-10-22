Муниципальные выборы на Украине, Зеленский и Донбасс

Украина готовится к муниципальным выборам. Голосование будет проходить, в частности, в крупнейших городах страны — в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре будут выбирать мэров. Согласно последним опубликованным данным соцопросов, там наибольшие шансы на победу у действующих руководителей администраций.

Это первые выборы на Украине после победы Владимира Зеленского в апреле 2019. Голосование называют серьёзным испытанием для его партии «Слуга народа», рейтинг которой в последнее время снижается. В разгар избирательной кампании Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде, в котором говорил об успехах своей политики. Он подчеркнул важность поддержания режима прекращения огня в Донбассе. Зеленский обещал добиваться возвращения региона под контроль Киева посредством переговоров и мирными, гуманитарными методами.

На востоке Украины серьёзной поддержкой пользуется блок «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его представители обвиняют Зеленского в неспособности добиться мира и в ущемлении прав русскоязычных граждан на культуру и идентичность. Среди потенциальных сторонников этого объединения — те, кто выступают за единство «Русского мира». К ним можно отнести и жительницу Славянска Вера Юрик:

«Нам лучше, чтобы они договорились уже. Потому что мы с Россией всегда вместе. Всегда были одно целое — Россия, Белоруссия, Украина. Если б был такой президент или такая партия, которая (выступала бы) только за это, я бы голосовала только за неё».

Отношение к России — один из острых для Донбасса вопросов. Живущий в Славянске активист Роман Балабойко уверен, что идеи «Русского мира» поддерживают в основном представители старшего поколения, которые считают себя советскими гражданами.

«Им не на что больше надеяться и они всё ещё находятся под влиянием пропаганды. Вот почему люди готовы поддерживать пророссийские партии — потому что эти силы бьют по самым больным для жителей этого промышленного региона местам».

Муниципальные выборы на Украине пройдут в воскресенье. Параллельно на избирательных участках организуют опрос граждан об отношении к парламентской реформе, легализации марихуаны и созданию свободной экономической зоны в Донбассе.